Apple Watch Ultra 3, le novità in arrivo nel 2025

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Secondo recenti indiscrezioni, il prossimo annorilascerà un importante aggiornamento per il suo smartdi punta, l'. L'attuale modello, a parte l'introduzione della colorazione titanio nero, non ha subito significative evoluzioni dal 2023. L'3, previsto per il, promette però di introdurre diverseinteressanti, focalizzate principalmente .