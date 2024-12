Fanpage.it - Aniol Llach muore in un incidente motociclistico: il calciatore dell’UE Olot aveva solo 17 anni

Calcio giovanile spagnolo in lutto per la scomparsa del 17enne, giovane talento dell'Unió Esportiva, a causa di unstradale mentre era sulla sua moto. Vani gli immediati soccorsi sul posto: il club e tutte le altre società di categoria hanno fermato ogni attività per il prossimo weekend in segno di cordoglio.