Andrea Bonanomi trionfa nell’Antarctic Ice Marathon | è la corsa più estrema e costosa al mondo

Il 36enne bergamascosi è imposto nell'ultima edizione della Antarctic Ice, una delle corse più estreme che si sviluppa nel cuore dell'Antartide: "Altitudine, riflesso solare, vento e freddo non ti danno mai tregua". Ma è anche una delle competizioni più costose al: per potervi partecipare bisogna spendere non meno di 20 mila euro.