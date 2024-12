Agrigentonotizie.it - Amministrative 2024, il Tar rigetta il ricorso: Calogero Bongiorno resta sindaco di Racalmuto

La quinta sezione del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia hato ilproposto da Michelangelo Romano, Eduardo Chiarelli, Angelo Guagliano, Luigi Scimè e Giuseppe Di Falco e li ha condannati, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite quantificate in 1.500 euro.