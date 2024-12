Chietitoday.it - Alunni della scuola dell’infanzia Cesarii in ufficio postale a Chieti per spedire le letterine a Babbo Natale

Leggi su Chietitoday.it

Questa mattina, 20 dicembre, l’diCentro, situato in via Spaventa, ha accolto clienti davvero speciali. A partire dalle ore 11, sessantahanno visitato lo storico Palazzo delle Poste per affrancare ele loroa.