Almeno per il momento salta la cosiddetta tassa sul rame

Un altro elemento controverso – questa volta non scritto nel testo bollinato della Legge di Bilancio per il 2025, ma inserito attraverso un emendamento – che sarebbe entrato in vigore a partire dall’inizio del nuovo anno è sparito dal dibattito della Manovra e, dunque, non sarà approvato nelle prossime ore e nei prossimi giorni (attraverso il voto di fiducia) all’interno della Manovra. Si parla dellasul” (o “sull’ADSL“), ovvero un’imposta – attraverso un aumento dei prezzi stabiliti per legge – del 10% che avrebbe fatto aumentare le bollette di tutti coloro i quali hanno a casa una connessione non in fibra. E, occorre ribadirlo, molti di loro non hanno la possibilità di sostituire una rete così obsoleta vivendo in zone non coperte dalla fibra. LEGGI ANCHE > Gli emendamenti hanno cambiato gli effetti della Manovra sul digitale in Italia L’emendamento presentato da Fratelli d’Italia in Commissione Bilancio alla Camera – firmato dal deputato Fabio Carmine Raimondo – aveva come obiettivo quello dire le connessioni in(con ricaduta sugli utenti finali) per finanziare un piano di accelerazione (che ha già costi milionari attraverso i fondi del PNRR) del cosiddetto “Piano Italia 1 gigabit”.