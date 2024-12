Lanazione.it - Allerta gialla ghiaccio in Toscana, attenzione alle prime ore del mattino. Le zone a rischio

Firenze, 20 dicembre 2024 – Freddo e temperature sotto lo zero, ma anche pericoloin. La Sala operativa della protezione civile ha emanato per gran parte delleinterne della Regione un codice giallo pervalido dalla mezzanotte fino10 di sabato 21 dicembre. Meteo: mix di freddo, neve e pioggia in. Giù le temperature. Ecco dove La perturbazione atlantica che sta transitando sulla, spiega la Regione, porterà forte vento, piogge e neve nelledi alta collina fino a stasera, venerdì 20 dicembre. Per la notte di domani e fino alla prima parte della mattina possibile formazione dia causa del calo delle temperature sotto lo zero su gran parte delleinterne con possibile formazione dinei tratti stradali più umidi e nelleinteressate da nevicate (alto Mugello, Casentino, alta val Tiberina in particolare).