Forlitoday.it - Alla palestra Marabini il 26esimo Torneo di Natale dell'Union Sammartinese

Leggi su Forlitoday.it

Dal 27 dicembre al 6 gennaio laPaladi San Martino in Strada ospiterà ildi. Si tratta di una manifestazione di valore e di appartenenza per il quartiere di San Martino, rivolto a bambini e bambine con la passione comune per il.