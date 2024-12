Firenzetoday.it - Alcol a minorenni e ritrovo di pregiudicati: il questore chiude due attività commerciale

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayUn locale in centro storico a Prato è stato chiuso per cinque giorni in quanto accusato di aver somministrato bevandeiche a, mentre un altro dovrà osservare una chiusura di un mese “in quanto rivelatosi, a seguito di.