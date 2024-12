Ravennatoday.it - Alberi instabili sui viali a Lugo: saranno abbattuti

Nei prossimi giorni il Comune diprovvederà all’abbattimento di tre, dei bagolari adulti situati in via Marconi, la cui stabilità risulta compromessa. "Nei giorni scorsi, in via Marconi un bagolaro il cui tronco risultava in perfetta salute, è crollato mettendo in luce dei seri.