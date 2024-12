Pordenonetoday.it - Alberi crollati e linee elettriche interrotte: a Montereale vento fino a 216 km/h

Leggi su Pordenonetoday.it

telefoniche. Sono questi i danni provocati dal maltempo di ieri. In Regione è stata dichiarata l'allerta gialla dopo l'ultime previsioni della protezione civile. E i danni e i disagi per la popolazione non sono mancati per tutta la serata. Il freddo è.