Acea e governatorato della città del Vaticano inaugurano nuova vetrata fotovoltaica musei vaticani

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - È stata inaugurata oggi, ai, lacoperturadel Cortile delle Corazze. All'evento hanno partecipato il Cardinale Fernando Vérgez Alzaga e la Presidente diBarbara Marinali. Gli impianti sosterranno in modo significativo con una produzione di energia rinnovabile i consumi elettrici deie concorreranno ad abbattere la Carbon Foot Print dello Stato. L'intervento, realizzato in soli sei mesi da Areti, società del Gruppoche si occupadistribuzione dell'energia elettrica a Roma, ha un ulteriore valore estetico e funzionale per un sito di per sé già iconico nell'immaginario collettivo: infatti la sostituzione dei vetri esistenti con i nuovi vetri fotovoltaici ha permesso di realizzare una copertura che garantisce un isolamento termico e un effetto di ombreggiamento che aumentano in modo significativo la vivibilità degli spazi.