A 'Ballando con le Stelle' c'è Buffon ballerino nella serata finale

Unadi attesa e spettacolo per la finalissima dicon le2024 che sabato 21 dicembre alle 20.35 in diretta su Rai1 conclude il suo viaggio. Il dance show, condotto da Milly Carlucci affiancata da Paolo Belli, è giunto al suo ultimo appuntamento. Ospiti d’onore di questa speciale puntata saranno: i Negramaro, Fiorella Mannoia e Gianluigi. La band salentina che ha recentemente pubblicato ‘Free Love’ – nono album in studio registrato negli Hansa Studios di Berlino – calcherà per la prima volta il palcoscenico dicon le. Il gruppo si cimenterà in un medley sulle cui note verrà eseguita una coreografia realizzata ad hoc da alcuni ballerini. Tre le canzoni che interpreteranno il brano ‘Marziani’ contenuto nel nuovo disco e due dei loro amatissimi capolavori, ‘Mentre Tutto scorre’ e ‘Nuvole e lenzuola’.