Fanpage.it - Ziyech senza freni asfalta il Galatasaray e Buruk: “Mai visto un allenatore così scarso, me ne vado”

Leggi su Fanpage.it

Hakimesplode contro ile il suo. Vuole andare via il fantasista ex Chelsea e lo dice pubblicamente: "Mi lascino in pace,non ho maiuncome Okan”.