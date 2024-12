Iltempo.it - Windtre Communication supporter del Giubileo

partecipa in qualità dial2025, evento di grandissimo rilievo per la Chiesa Cattolica, che avrà inizio a Roma con l'apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro il 24 dicembre 2024. Questo ruolo vede l'azienda impegnata nel supportare milioni di pellegrini italiani e internazionali con soluzioni di comunicazione innovative e accessibili. Nell'ambito di questa collaborazione,sarà presente nella «Carta del Pellegrino», accessibile dal sito del, iubilaeum2025.va, e dalla relativa App iubilaeum25, all'interno della sezione dedicata ai servizi per i pellegrini. In quest'area saranno disponibili soluzioni personalizzate per garantire a tutti la possibilità di rimanere connessi durante il loro soggiorno. Per i pellegrini italiani è disponibile un'offerta attivabile tramite l'app del, con 200 Giga in 5g e minuti illimitati in Italia, al costo di 10,99 euro al mese.