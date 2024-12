Ilgiorno.it - Villa Carlotta. Una visita straordinaria

Apertura speciale ed esclusiva die del suo Parco, nel periodo di chiusura stagionale, conguidata di alcuni spazi come sotterranei, agrumeti e orti. E la scoperta anche di progetti di collaborazione tra lae il territorio come quello della Cooperativa Sociale “Azalea” che coltiva gli orti e l’uliveto della. Un tour suggestivo, circondati dal fascino del Lago di Como d’inverno. L’appuntamento è fissato per le ore 10.30 di domenica aa Tremezzina. Costo dell’ingresso: 25 euro gli adulti, 10 euro per i bambini da 5 a 14 anni.