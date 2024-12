Ilgiorno.it - Viale Campania. Maxi cantiere sul collettore

Partita la fase di progettazione esecutiva del risanamento strutturale delfognario di, per un inizio dei lavori che si preannuncia ormai vicino. L’intervento sul grandefognario interesserà l’intero asse stradale dalla rotatoria di San Fruttuoso sino all’incrocio con via Borgazzi, per una lunghezza complessiva di 1,2 chilometri. I lavori si svolgeranno in modalità completamente interrata, mantenendo aperta una corsia per senso di marcia e continuando a tenere le due centrali chiuse. Arrivare al progetto esecutivo è stato possibile dopo un lungo processo di scavi e di studi. Dopo i due cedimenti del 23 e del 31 dicembre 2023, il, con alle spalle quasi un secolo di vita, è stato posto sotto stretta osservazione con indagini a tappeto e strumentazioni tecnologicamente avanzate.