Padovaoggi.it - "Viaggio nel tempo, Natale nel cuore antico del Ghetto"

Leggi su Padovaoggi.it

Ancora ina Padova un altro evento "nelneldel" domenica 22 dicembre 2024.La bicicletta, la bottega artigianale in movimento.I primi del 900 la bicicletta non è solo un mezzo per spostarsi ma diventa uno strumento da lavoro diventa una.