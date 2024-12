Ilrestodelcarlino.it - Van Hooijdonk evanescente, Celia anonimo

Pisseri 6. Sembra paradossale la sufficienza a chi subisce 6 gol ma non ha colpe sue, cerca di scuotere i compagni con urla che non vengono ascoltate, limita i danni su Zappacosta e Zaniolo. Ciofi 5. Dalla sua parte arrivano Zappacosta e De Ketelaere, troppa qualità, troppa velocità perché possa opporsi loro con efficacia (29’ st Curto sv). Piacentini 5,5. Limita Retegui con una prova attenta e atleticamente gagliarda, però quando l’Atalanta spinge forte anche lui affonda inesorabilmente. Pieraccini 5. Torna titolare dopo tanto, Samardzic è un brutto cliente per tutti, per lui diventa un incubo, prova a reagire ma la serata è troppo complicata: lo specchio è il tiro che devia ma finisce alle spalle di Pisseri. Adamo 5. Inizia con un contrasto troppo timido su Zappacosta, poi non mostra mai la sua solita combattività finendo poco alla volta ai margini della gara (37’ st Saber sv).