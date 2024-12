Usaintesa per evitare chiusura governo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.20 Trovato alla Camera Usa un accordo bipartisan perlo "shutdown", procedura che prevede che le attività governative non essenziali si fermino fino all'approvazione di un rifinanziamento da parte del Congresso. I contenuti dell'intesa non sono ancora chiari. Il presidente eletto Trump, che aveva in precedenza respinto il piano dei repubblicani, sarebbe stato determinante per raggiungere l'accordo e chiede a tutti i parlamentari di approvarlo.