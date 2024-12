Lanazione.it - Una carovana di vespisti invaderà il Luna Park tra sorrisi e sorprese

Arezzo, 19 dicembre 2024 – Unadiiltra. Il Vespa Club Arezzo torna in sella e accende nuovamente i motori per un pomeriggio tutto dedicato ai bambini con “Babbi Natale in Vespa” che, dalle 15.30 di sabato 21 dicembre, farà tappa nel parco divertimenti in viale Duccio di Buoninsegna. L’iniziativa era stata inizialmente fissata per sabato 14 dicembre ma era stata rinviata a causa del maltempo, dunque è stata immediatamente fissata una nuova data dove verrà proposto un format ispirato alle atmosfere e alle tradizioni del periodo di festa. I partecipanti al raduno dovranno necessariamente decorare i loro mezzi con addobbi natalizi e indossare un abito da Babbo Natale per dar vita a una suggestiva e colorata sfilata tra le vie cittadine che arriverà aldove i, dopo aver compiuto un giro tra giostre e attrazioni, si fermeranno per far salire in sella i bambini presenti e per distribuire caramelle e altri dolciumi estratti dai loro sacchi di juta.