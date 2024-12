Ravennatoday.it - Un weekend in onore delle feste: dall'arrivo di Babbo Natale ai presepi viventi

Leggi su Ravennatoday.it

In questogià in odor digli eventi in provincia sono tanti. Continuano i numerosi appuntamenti a tema natalizio che preparano grandi e piccini all'. Anche per gli appassionati di cultura c'è ampia scelta di appuntamenti musicali, artistici e teatrali. Il.