UE, von der Leyen: 30 miliardi a Kiev il prossimo anno

I leader dell’Unione Europea si sono riuniti a Bruxelles per l’ultimo vertice del Consiglio europeo, al centro del summit: gli aiuti all’Ucraina, le tensioni in Medio Oriente, i migranti e l’economia del blocco. Anche il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha partecipato all’incontro con i leader dell’UE prima di vedere per un incontro bilaterale Ursula von.