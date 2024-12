Rossodisera.eu - Ucraina-Russia, Zelensky: “Putin è pazzo, ama uccidere. Trump stia con noi”

Leggi su Rossodisera.eu

(Adnkronos) – Vladimir"è molto pericoloso, per tutti. Per lui la vita umana non vale niente. Penso che sia.L'articolo: “, amacon noi” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.