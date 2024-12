Lapresse.it - Ucraina: Putin, niente precondizioni per negoziati con Kiev

Leggi su Lapresse.it

Milano, 19 dic. (LaPresse) – La Russia non haper l’avvio dicon l’. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir, nella conferenza stampa di fine anno. “Ora le condizioni per l’avvio dei: non abbiamo”, ha dettosecondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti.