Fanpage.it - Uccise la madre Liliana Agnani per la pensione e la seppellì in un bosco: a processo il figlio Stefano Garini

Leggi su Fanpage.it

L'agente immobiliare di MilanoEmilioè accusato di aver ucciso la mammanel 2022 e averne sotterrato il cadavere in una Trecate. Il delitto per continuare a incassare ladella donna, per un totale di circa 30mila euro.