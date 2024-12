Agi.it - Uccide la moglie e tenta il suicidio. Femminicidio nell'Ascolano

Leggi su Agi.it

AGI - Una donna di 45 anni, E.M., è stata uccisa dal marito M.M., 48 anni, al culmine di una lite scoppiataa casa di famiglia a Ripaberarda,. L'uomo ha usato un coltello, prima contro lae poi contro se stesso e ora è ricoverato in ospedale. Da quanto si è appreso, ilè avvenuto intorno alle 7 e le indagini sono affidate ai carabinieri di Castignano e dei militari del comando provinciale. L'uomo, al momento, è piantonato all'ospedale di Ascoli Piceno a seguito di alcune ferite che si sarebbe procurato con la lama di un coltello, ma non sarebbe in gravi condizioni. Al momento della tragedia in casa sarebbero stati presenti anche i figli della coppia, di otto e dieci anni. Sarebbe stato l'aggressore a dare l'allarme ai familiari che avrebbero poi allertato i soccorsi.