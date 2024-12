Anconatoday.it - Uccide la moglie a coltellate e tenta di togliersi la vita. Il delitto davanti ai figli della coppia

MARCHE - Una donna di 45 anni è stata uccisa dal marito dentro la loro abitazione di Ripaberanda, in provincia di Ascoli Piceno. L'uomo, 48 anni, è stato arrestato. Avrebbeto il suicidio dopo il gesto tagliandosi le vene e si trova ricoverato presso l'ospedale di Ascoli. Non è in pericolo.