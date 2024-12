Ilrestodelcarlino.it - Tutti i segreti per diventare bravi dirigenti comunali

Un corso per "‘fuori dal comune’". A proporlo è stata Anusca, in una due giorni vissuta da una trentina di iscritti nella sede castellana di viale Terme dell’Associazione nazionale ufficiali di stato e anagrafe. A guidare quello che è stato definito e titolato "assessment formativo per persone innovative negli enti locali" è stato Michele Bertola (nella foto), coadiuvato da Elena Gamberini, Dg dell’Unione Reno Galliera, e Alessandro Francioni, pari ruolo dell’Unione Valle del Savio. Bertola ha spiegato come "un dirigente innovativo deve saper essere, molto prima che saper fare", e come basilare sia "la cura delle persone, la perseveranza, l’attenzione, il coraggio. Ma anche il rispetto e la capacità di ammettere i propri errori". Tanta curiosità per lo spettacolo "Persone fuori dal comune", scritto dallo stesso Bertola e dedicato ai dipendenti della pubblica amministrazione.