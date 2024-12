Tumori, fumo, alcol, sedentarietà e obesità sotto accusa dai 18 anni in su

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – In Italia il 24% degli adulti fuma, il 33% è in sovrappeso e il 10% è obeso, il 18% consumain quantità a rischio per la salute. E si registra un boom di sedentari, aumentati dal 23% nel 2008 al 28% nel 2023. E' quanto emerge dal 14esimo censimento 'I numeri del .