Tridico M5S stabilizzare i lavoratori precari della Calabria

è un obiettivo comune. Il governo non volti le spalle aiche nel territorio calabrese hanno a lungo contribuito al funzionamentopubblica amministrazione, anche se privi di stabilità e dei diritti essenziali previsti dalla Costituzione e dalle norme dello Stato sociale». Lo afferma in una nota Pasquale, capodelegazione parlamentare M5S in seno al Parlamento europeo, in merito alla recente approvazione di un emendamento alla legge di Bilancio, volto ad ampliare la possibilità di assumere i tirocinanti di inclusione sociale e altre categorie diche per anni, nel territorio calabrese, hanno prestato servizio in ambito pubblico. «Siamo davanti – spiega l’europarlamentare – a una norma migliorativa, ma ora il governo ha il dovere di trovare e metterci le risorse, poiché la Regionee gli altri enti non hanno i fondi sufficienti a sistemare iin questione.