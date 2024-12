Quotidiano.net - Travolta dal camion della spazzatura, donna muore nel Sassarese

Ennesimo incidente stradale mortale in Sardegna. Unaè stata investita e uccisa a Sorso, nel. Secondo le prime informazioni l'incidente è avvenuto in un'area di servizio di viale Cotton. Laquale non si conoscono ancora le generalità, è statada un mezzonettezza urbana. Sul posto per i rilievi la polizia locale.