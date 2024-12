Quotidiano.net - Tony Effe escluso dal concerto di Capodanno a Roma, annuncia brano per Sanremo

Leggi su Quotidiano.net

"Sono sempre me stesso, non so fare l'attore, faccio musica e la musica non può essere censurata, scrivo quello che vedo e vivo quello che scrivo. Grazie a tutte le persone e i miei colleghi che hanno preso posizione". Lo scrive sui social, commentando così il caso della sua esclusione daldidi. Il trapper ufficializza poi per i fan il titolo delcon cui parteciperà al festival di, da pocoto anche in tv: "'Damme 'na mano', ci vediamo a".