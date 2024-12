The Six Triple Eight | la storia vera dietro al film Netflix sulle donne del 6888 battaglione dell’Ufficio Postale Centrale

Leggi su Cinefilos.it

The Six: laaldelLedeldi Davis stanno per entrare nel pantheon degli eroi cinematografici della Seconda Guerra Mondiale. The Six, un nuovoscritto e diretto da Tyler Perry, uscirà nelle sale il 6 dicembre e sarà disponibile in streaming suil 20 dicembre. Come ha dichiarato produttrice Nicole Avant al TribecaFestival di giugno, “Ogni persona, nera, bianca, di qualsiasi altro genere, uomo o donna, può riconoscersi nei personaggi del. Perché tutte le storie, per me, sono storie umane”.Quando Romay Johnson Davis aveva vent’anni, decise di fare qualcosa che milioni di giovani uomini in tutto il Paese stavano facendo: arruolarsi nella Seconda Guerra Mondiale.