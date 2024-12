Iltempo.it - Tg3, Tgr e RaiSport: ecco le nuove nomine in cda Rai

Come anticipato dal Tempo, nella seduta del Cda Rai odierna presieduta dal presidente facente funzioni Antonio Marano, sono stati formalizzati tre interim. Quello della direzione del Tg3 prorogato per Pierluca Terzulli (area dem e stimato dal Colle); quello della direzione della Tgr confermato per Roberto Pacchetti (quota Lega); quello per la direzione diaffidato a Massimiliano Mascolo (vicino a Forza Italia). L'assegnazione temporanea del Tg3 a un direttore di area dem, anziché al M5s in cambio del presunto voto pentastellato a Simona Agnes in Vigilanza, conferma le indiscrezioni del Tempo sulla reale posizione del Movimento e sfata le supposizioni di chi insisteva su un (inesistente) inciucio tra Giuseppe Conte e Giorgia Meloni. Per l'avallo della nomina di Simona Agnes, eccellenza riconosciuta a livello europeo con il suo ingresso nel consiglio della European Broadcadsting Union, si dovrà attendere ancora.