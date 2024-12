Napolitoday.it - Terzo mandato di De Luca, il governo: “Valutiamo un ricorso”

"Questo sarà oggetto di valutazione". È la risposta ai cronisti del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, in visita all'istituto scolastico Artiaco di Pozzuoli dove partono i primi cantieri per la messa in sicurezza degli edifici pubblici nell'area dei Campi Flegrei.