Tennis, il calendario dei tornei di Jannik Sinner nei primi tre mesi del 2025

Si avvicina l’inizio della stagionedel, che partirà venerdì 27 dicembre 2024 con l’inizio della United Cup, e tanti atleti, tra i quali, hanno già programmato, almeno per quanto concerne i, fino a Pasqua, ildella nuova stagione.Così come nel 2024, anche ad inizio anno nuovo l’azzurro non giocheràufficiali, anche se prenderà parte all’esibizione Opening Week Australian Open, in programma a Melbourne dal 7 al 10 gennaio.vorrà confermare il titolo agli Australian Open, previsto nella stessa città dal 12 al 26 gennaio.L’Italia sarà esentata dal primo turno di Coppa Davis, quindigiocherà direttamente il torneo ATP 500 di Rotterdam, previsto dal 3 al 9 febbraio. La programmazione dipasserà poi, per Doha e, come di consueto, per il Sunshine Double di marzo, con i Masters 1000 di Indian Wells (2-16) e Miami (19-30).