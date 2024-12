Trevisotoday.it - Tangenziale, asse del Terraglio, Sant'Antonino: traffico paralizzato in serata

Leggi su Trevisotoday.it

Per chi doveva spostarsi in auto quella di oggi, 19 novembre, è stata una giornata nera per la viabilità trevigiana. Dal tardo pomeriggio la, da Paese a Silea, soprattutto in direzione della Treviso-mare, ha subito rallentamenti gravissimi con auto e camion costretti a passo d'uomo.