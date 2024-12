Ilgiorno.it - Svolta choc sulla morte di Ramy, la relazione dei vigili cambia la ricostruzione dell’incidente coi carabinieri: cosa sappiamo

Milano – Il contatto tra il TMax guidato da Fares Bouzidi e la Giulietta del Radiomobile potrebbe essere avvenuto poco prima dell'incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta, quindi a diversi metri di distanza dal punto in cui lo scooter è poi uscito di strada, sbalzando il diciannovenne egizianoElgaml sul marciapiedi e non lasciandogli scampo. L'ipotesi emerge dallasull'incidente della polizia locale, depositata agli atti dell'indagine per omicidio stradale coordinata dai pm Marco Cirigliano e Giancarla Serafini. Un'ipotesi che, se confermata dalla perizia dinamica e cinematica del consulente della Procura, potrebbere gli scenari, visto che non mette in diretta corl'eventuale impatto con la scivolata del motorino. Laplanimetrica L'esito dei rilievi ha portato ia descrivere una sequenza dettagliata delle fasi finali dell'inseguimento iniziato alle 3.