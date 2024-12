Quifinanza.it - Superbonus 2025, come cambiano gli incentivi per la casa il prossimo anno

Leggi su Quifinanza.it

Il 31 dicembre 2024 si spegnerà l’epoca dorata dei bonus edilizi ad alta aliquota. Strumenti che htrasformato per anni l’approccio alla riqualificazione energetica e alle ristrutturazioni immobiliari sarpresto archiviati, lasciando spazio a nuove sfide normative e operative.I bonus con aliquota minima del 50% sono stati fondamentali per svecchiare edifici, abbattere consumi energetici e rilanciare il settore edilizio. Ma ora, con il loro tramonto, imprese e proprietari si trovano davanti a un futuro segnato da regole meno generose.Il taglio agliriscriverà le regole del gioco per il settore edilizio. Interventila riqualificazione energetica e i lavori strutturali su condomini potrebbero subire un forte rallentamento, penalizzati dalla riduzione delle aliquote. Al contrario, le ristrutturazioni su abitazioni principali avrancora un margine di respiro grazie alle agevolazioni residue.