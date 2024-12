Trevisotoday.it - Stranieri residenti e migranti in fuga dalla Marca: «Tra 10 anni scoperti 40mila posti di lavoro»

Leggi su Trevisotoday.it

«Abbiamo un disperato bisogno di lavoratori, tra un decennio ne mancheranno in provincia di Treviso, 300mila in Veneto. E' la tempesta perfetta: oltre alla mancanza di lavoratori e mano d'opera è in discussione lo stato sociale senza una vera e propria politica di accoglienza e.