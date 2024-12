Ilrestodelcarlino.it - “Stellantis, ora serve l’accelerazione su Vm”

Cento (Ferrara), 19 dicembre 2024 – Dalla politica al sindacato, è alta l’attenzione per Vm motori. “Al termine dell’incontro, tenutosi a Roma tra i verticie i Ministri Giorgetti, Calderone e Urso, ho sentito il vice presidente Regionale Colla, che era presente e che ringrazio – spiega il sindaco Edoardo Accorsi - Confermo la piena adesione alla direzione che il vice presidente Colla ha riportato ieri al tavolo: è necessario accelerare sul contratto di sviluppo che interessa lo stabilimento Vm di Cento e approfondire sugli eventuali progetti di partnership che saranno coinvolti. Con il vice presidente Colla, abbiamo concordato di affrontare queste questioni in maniera precisa in un tavolo istituzionale in Regione all’inizio del nuovo anno. Continuerò a presidiare il tema del futuro dello stabilimento Vm, facendomi carico delle giuste e condivise preoccupazioni di lavoratori, lavoratrici e organizzazioni sindacali”.