Veronasera.it - Speak and Spritz / Aperitivo linguistico / Christmas party

Ci vediamo giovedì 19 dicembre per loanddi Natale, l’ultimo grandedi quest’anno. Appuntamento all’Hartigan’s Irish Pub per fare due chiacchiere (e farci gli auguri) in lingua, partecipare a giochi da tavolo in inglese e scatenare la Mariah Carey che è in te.