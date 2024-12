Lapresse.it - Spagna, risolto delitto con Google Maps: killer fotografato mentre nasconde il cadavere

Un caso di assassiniograzie a. LaCar, utilizzata per mappare le strade nel mondo, non passava dal piccolo comune spagnolo di Tajueco, nella provincia di Soria, da 15 anni.La foto delIl caso ha voluto che propriola macchina distava attraversando una delle strade del paesino, la fotocamera abbia ripreso un uomo, di spalle,caricava, in pieno giorno, nel bagagliaio di una macchina quello che si è scoperto poi essere un.Il casoL’immagine catturata daha fornito alla polizia un indizio decisivo per risolvere il caso dell’omicidio di J.L.P.O, un 33enne di origini cubane che era scomparso nel 2023 e il cui corpo, smembrato, è stato ritrovato nei giorni scorsi nel cimitero della cittadina, riferiscono i media spagnoli.