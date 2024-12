Tuttivip.it - “Sono venuta a dirti di Helena”. Grande Fratello, Eva Grimaldi vuota il sacco a Javier: “Ora sai tutto”

Tra i personaggi più discussi di questa edizione delspiccaMartinez, il pallavolista argentino, al centro delle attenzioni per il suo rapporto controverso conPrestes. L’ingresso di Evanella Casa ha portato nuovi confronti, con l’attrice che non ha esitato a indagare sulla natura del legame trae la modella brasiliana.Fin dal suo arrivo, Evasi è immersa nelle dinamiche della Casa, iniziando a osservare e commentare i rapporti tra i concorrenti. Dopo aver dato consigli a Shaila Gatta su Lorenzo Spolverato, l’attrice ha deciso di affrontareper chiarire le sue intenzioni verso. Stando alle dichiarazioni di, il suo legame connon è mai stato sentimentale: le ha sempre voluto bene e si è spesso schierato in sua difesa, ma non la vede come una possibile partner romantica.