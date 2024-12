Ilfoglio.it - “Sono stato massacrato per 5 anni, FdI e M5s dovrebbero scusarsi”. Parla Renzi

Leggi su Ilfoglio.it

“E’ fallito il tentativo politico di far decidere a un pubblico ministero cosa è un partito e cosa no. Questo è l’aspetto più rilevante della sentenza di oggi”. Così, intervidal Foglio, Matte. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti