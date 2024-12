Ilrestodelcarlino.it - Sky Blu Padel, lo sport come aggregazione

Appena nata, ma fa già parlare di sé Sky Blu, associazione formiginese nata poco più di un mese che promuove e valorizza l’attività die divertimento che è prerogativa dello, in questo caso del. Una struttura all’avanguardia, a Casinalbo, ne asseconda gli intenti: "Nel corso della nostra breve vita associativa abbiamo riscontratoattività diquesta, adatta a giovani, giovanissimi e meno giovani, sia molto apprezzata", spiegano i vertici dell’associazione. La cui attività ha destato l’interesse di altre realtà: PGS Volle l’ha coinvolta in diverse attività a promuovere inclusività e valoriivi, mentre le scuole Toddler hanno sottoscritto un accordo con Sky Bluper stimolare l’interesse dei più giovani verso il. Ambiziosi gli obiettivi per il 2025: "vogliamo organizzare un grande evento: una serata di amicizia,e musica che vedrà la partecipazione dei nomi più importanti dell’universo".