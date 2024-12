Lapresse.it - Siria: Putin, prevediamo di mantenere nostre basi militari nel Paese

Milano, 19 dic. (LaPresse) – Per quanto riguarda la, “il compito principale della Russia era impedire la creazione di un’enclave terroristica nel. Questo obiettivo è stato raggiunto”. Lo ha detto il presidente russo Vladimirdurante la conferenza stampa annuale, citato da Ria Novosti. “Oggi la situazione nella Repubblica arabana non è facile, Mosca spera in una pace rapida”, ha aggiunto, “la Russia prevede dilì le sue. La stragrande maggioranza dei paesi del Medioriente è favorevole al mantenimento dellelì”.