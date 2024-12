Sbircialanotizia.it - Siria, lo scrittore e attivista Hamadi: “Padre Dall’Oglio è l’eredità del Paese”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Le dichiarazioni in un'intervista a La Ragione, 'se non ci ricordiamo di questo lascito, l'odio non finirà mai' Con la caduta del regime di Assad l’enorme sistema di prigionia inè finito e ora sono migliaia i familiari che da quelle carceri sperano di ritrovare i propri cari ancora in vita o quanto meno .