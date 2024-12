Ilpiacenza.it - Sicurezza, a Castelsangiovanni in campo anche le squadre di intervento operativo dell’Arma

Leggi su Ilpiacenza.it

Dall’inizio del mese di dicembre il comando provinciale dei carabinieri, in linea con le direttive condivise con la prefettura in sede di Comitato per l’ordine e lapubblica, ha predisposto un piano straordinario che prevede, al fianco dei servizi di pattuglia della stazione carabinieri.